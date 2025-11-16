Забота о себе
11:34, 16 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы самые вредные для сердца продукты

Врач Малай: Для здоровья сердца надо контролировать потребление соли и сахара
Наталья Обрядина1

Фото: Pxhere

Здоровый образ жизни и рациональное питание — это основа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заявила кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай. Самые вредные для сердца продукты она назвала «Ленте.ру».

Малай подчеркнула, что для здоровья этого органа может быть опасен переизбыток соли. «Соль — условно полезный продукт. В небольшом количестве она необходима, но ее избыток приводит к задержке жидкости, повышению давления и отекам. Стоит помнить, что около 80 процентов соли мы получаем не из солонки, а из готовых продуктов: хлеба, колбасы, соусов, консервов, полуфабрикатов и даже печенья», — предупредила она.

Не менее опасен для здоровья сердца и сосудов, по словам кардиолога, и сахар. Он содержится не только в десертах, но и во многих, казалось бы, безопасных продуктах: молочных коктейлях, готовых завтраках, фруктовых йогуртах. Избыточное потребление сахара нарушает обмен веществ, ведет к ожирению и истощению сердечной мышцы, так как вызывает дефицит тиамина.

Малай также призвала с осторожностью включать в рацион переработанные мясные продукты: колбасы, сосиски, полуфабрикаты. Они содержат консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы, которые при регулярном употреблении наносят вред сердечно-сосудистой системе.

Врач добавила, что для здоровья сердца вредны трансжиры. Они содержатся в маргарине, спредах, фастфуде, кондитерских изделиях и различных снеках, объяснила Малай.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал, как улучшить здоровье сердца. Он порекомендовал регулярно мониторить уровень сахара в крови.

