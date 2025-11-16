Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю

Российский хоккеист, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 902-ю шайбу в своей карьере, тем самым обновив снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Об этом сообщает РИА Новости.

Очередной гол Овечкин забил в ходе регулярного чемпионата в матче против «Нью-Джерси Девилз». Еще одной заброшенной шайбой отметился Коннор МакМайкл.

Однако это не помогло команде российского нападающего одержать победу. Основное время закончилось со счетом 2:2, «Вашингтон» проиграл в серии буллитов.

13 ноября стало известно, что букмекеры высоко оценили шансы Овечкина провести худший старт сезона в карьере.