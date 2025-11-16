Названы способы подготовить питомцев к зиме

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: Питомцам зимой нужно больше калорий

В условиях наступающей зимней поры забота о домашних животных требует особого подхода, сообщил руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Способы подготовить питомцев к холодам он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Особого внимания, по словам эксперта, заслуживают прогулки. Чтобы защитить питомца от обморожений, следует заранее озаботиться покупкой одного или нескольких комплектов одежды, рассказал Балагуров. Особенно это касается собак небольшого размера, короткошерстных или практически лысых пород, щенков и пожилых питомцев — они хуже переносят морозы, уточнил он.

Одежду лучше выбирать с водоотталкивающим верхом и утепленной подкладкой, чтобы грудь и живот находились в тепле, но при этом движения не сковывались Григорий Балагуров эксперт

Если во время прогулки питомец сильно дрожит, поджимает лапы или его уши холодны на ощупь, то это указывает на возможное обморожение, и в таком случае лучше поскорее вернуться домой, обратил внимание собеседник «Ленты.ру».

Эксперт рекомендовал перенести прогулки с раннего утра и позднего вечера на дневные часы, когда температура не столь низкая. Если такой возможности нет, лучше делать их менее долгими, но более интенсивными, чтобы питомец был в постоянном движении, обозначил Балагуров. Помимо этого, нежелательно, чтобы питомец ел снег, так как он может содержать различные вредные вещества.

Химические реагенты, которыми посыпают дороги, чтобы ускорить таяние льда, становятся еще одной проблемой зимой, указал собеседник «Ленты.ру».

«Эти вещества могут раздражать кожу, вызывать сухость и даже приводить к химическим ожогам. Чтобы защитить питомца, следует заранее приобрести специальные ботинки для животных. Но если тот отказывается их носить, можно перед прогулкой наносить специальный защитный воск или крем, а после — тщательно промывать лапы теплой водой и вытирать насухо. Также рекомендуется состригать шерсть между пальцами, чтобы избежать образования ледяных колтунов», — поделился он.

Чтобы собака меньше мерзла, среди прочего ее следует регулярно вычесывать, отметил Балагуров. Это даст образоваться подшерстку, который будет согревать питомца. В то же время питомца не стоит слишком часто мыть, иначе кожа и шерсть могут стать менее устойчивыми к холодам.

«В холодное время года животные расходуют больше энергии на поддержание подходящей температуры тела. У активных собак и кошек, проводящих много времени на улице, рацион можно сделать немного калорийнее. В частности, увеличить долю белков и жиров, но делать это стоит постепенно, предварительно проконсультировавшись с ветеринаром. Малоподвижным питомцам, наоборот, перекорм грозит набором веса, поэтому размер порции лучше не менять», — заключил эксперт.

Ранее ветеринарный врач Максим Немилостив предупредил о том, что в квартирах россиян есть ряд бытовых предметов, которые угрожают здоровью домашних питомцев.

