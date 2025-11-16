Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:53, 16 ноября 2025Интернет и СМИ

Появилась информация об отце будущего ребенка блогерши Чекалиной

Mash: Отцом будущего ребенка Лерчек является ее тренер по танцам Сквиччиарини
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отцом будущего ребенка блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) является ее тренер по танцам аргентинец Луис Сквиччиарини. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пару заметили на свидании еще год назад, когда Лерчек съехала от мужа, Артема Чекалина. Несмотря на шестой месяц беременности, Сквиччиарини не спешит вступать с блогершей в брак.

О беременности Чекалиной стало известно в ноябре. В настоящее время она находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России миллионов рублей.

Чекалины были женаты 12 лет — с 2012 по 2024 год. В браке у них родились трое детей: дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

    Стало известно о побеге Диброва из России

    Россияне лишились купленных более 15 лет назад элитных квартир в Египте

    Стало известно о смерти 25-летней российской блогерши

    Появилась информация об отце будущего ребенка блогерши Чекалиной

    В Стамбуле после загадочной смерти туристов опечатали отель

    Украинский журналист возмутился русскоязычностью котов

    Женщина нашла на своем чердаке любовные письма времен Первой мировой войны

    Россиянина атаковали мошенники 26 тысяч раз

    «Купол Донбасса» отразил сотни атак ВСУ за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости