Появилась информация об отце будущего ребенка блогерши Чекалиной

Mash: Отцом будущего ребенка Лерчек является ее тренер по танцам Сквиччиарини

Отцом будущего ребенка блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) является ее тренер по танцам аргентинец Луис Сквиччиарини. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пару заметили на свидании еще год назад, когда Лерчек съехала от мужа, Артема Чекалина. Несмотря на шестой месяц беременности, Сквиччиарини не спешит вступать с блогершей в брак.

О беременности Чекалиной стало известно в ноябре. В настоящее время она находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России миллионов рублей.

Чекалины были женаты 12 лет — с 2012 по 2024 год. В браке у них родились трое детей: дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев.