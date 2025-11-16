Ректор МГУ сообщил о возможности студентов стать офицерами

Ректор Садовничий: Студенты МГУ могут стать офицерами за 2,5 года

Студенты Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова могут стать офицерами за 2,5 года. Об этой возможности сообщил ректор вуза Виктор Садовничий, его цитирует РИА Новости.

По словам Садовничего, подготовка проходит на базе военно-учебного центра, где, кроме офицеров, готовят солдат и сержантов.

«Всем, кто учится по этой форме, мы выдаем звание», — заявил он.

Ранее в Минобрнауки высказались о сроках обучения в вузах по новой системе образования. Там заявили, что после перехода на новую систему высшего образования обучение в вузах может занять от четырех до шести лет.