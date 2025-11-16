Экономика
Россиянам напомнили о начислении пени за просрочку уплаты налогов

ФНС: При просрочке уплаты налогов на каждые 100 руб. будет начисляться 5,5 коп.
Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

При просрочке уплаты налогов собственникам недвижимости, земельных участков и транспорта грозит начисление пени. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе, передает РИА Новости.

Ежедневно на каждые 100 рублей будет начисляться одна трехсотая от действующей ключевой ставки, что составит 5,5 копейки.

ФНС направила россиянам налоговые уведомления, они приходят в личном кабинете на сайте налоговой, в приложении «Налоги физлиц», на госуслугах, редко в бумажном виде. Налогоплательщикам, проживающим вне адреса регистрации, порекомендовали зарегистрироваться на сайте или в приложении, поскольку отсутствие уведомления не освобождает от обязанности заплатить налог.

Крайний срок уплаты — 1 декабря 2025 года, уже со 2 декабря начнут начисляться пени за каждый день просрочки, предупредили в ФНС.

Ранее сообщалось, что с ноября в России вступают в силу новые правила взыскания задолженностей с граждан.

    Все новости