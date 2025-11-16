Россиянам напомнили о возможности сэкономить деньги из-за плохого отопления

Депутат Колунов: Жильцы могут потребовать перерасчет за плохое отопление

В случае, если в квартире или подъезде становится холодно, то у жильцов дома есть право потребовать пересчитать плату за отопление. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Парламентарий пояснил, что для того, чтобы получить перерасчет, необходимо выполнить одно условие — несоответствие температуры норме нужно зафиксировать в официальном документе. «Если температура не соответствует, есть норма перерасчета, она достаточно существенна, когда мы рассчитываем за каждый час», — пояснил Колунов.

Депутат отметил, что в квартирах температура не должна опускаться ниже 18 градусов. В подъездах она должна держаться на уровне не ниже 16 градусов. Он также напомнил, что все неисправности, связанные с отоплением, должны устраняться в среднем за один день. В сложных случаях этот срок увеличивается до недели.

Ранее Колунов напомнил, что до 2027 года россиянам не будут начислять повышенные пени за долги по «коммуналке».