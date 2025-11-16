Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 16 ноября 2025Россия

Россиянам напомнили о возможности сэкономить деньги из-за плохого отопления

Депутат Колунов: Жильцы могут потребовать перерасчет за плохое отопление
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В случае, если в квартире или подъезде становится холодно, то у жильцов дома есть право потребовать пересчитать плату за отопление. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Парламентарий пояснил, что для того, чтобы получить перерасчет, необходимо выполнить одно условие — несоответствие температуры норме нужно зафиксировать в официальном документе. «Если температура не соответствует, есть норма перерасчета, она достаточно существенна, когда мы рассчитываем за каждый час», — пояснил Колунов.

Депутат отметил, что в квартирах температура не должна опускаться ниже 18 градусов. В подъездах она должна держаться на уровне не ниже 16 градусов. Он также напомнил, что все неисправности, связанные с отоплением, должны устраняться в среднем за один день. В сложных случаях этот срок увеличивается до недели.

Ранее Колунов напомнил, что до 2027 года россиянам не будут начислять повышенные пени за долги по «коммуналке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Российский губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на регион

    Премьер Венгрии допустил скорое завершение конфликта на Украине

    В Германии рассказали об отношении Берлина к расследованию взрывов на «Северном потоке»

    В Минобороны России рассказали о единственном шансе для ВСУ выжить в Димитрове

    В США указали на возможные последствия коррупционного скандала для Украины

    Россиянам напомнили о возможности сэкономить деньги из-за плохого отопления

    В Крыму заявили о стоящих за коррупцией на Украине серьезных внешних силах

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харьковской области попал на видео

    В МВД рассказали об использовании мошенниками геоданных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости