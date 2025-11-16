Россияне лишились купленных более 15 лет назад элитных квартир в Египте

Shot: В Египте у россиян отняли купленные более 15 лет назад элитные квартиры

Российские семьи лишились элитных квартир, купленных более 15 лет назад в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как стало известно источнику, несколько семей из России в 2008 году приобрели квартиры в престижном жилом комплексе Royal Oasis. Вскоре после покупки выяснилось, что земля, на которой построен ЖК, принадлежит не продававшему недвижимость бизнесмену, а банку Housing and Development Bank. По словам пострадавших россиян, юридически это не предвещало проблем, поскольку участок был взят в аренду на 100 лет матерью владельца ЖК.

Однако после внезапной кончины предпринимателя выяснилось, что у него есть долги перед банком Housing and Development Bank. В счет уплаты долгов сына женщина в 2025 году передала ЖК в собственность банка. Банкиры, получив разрешение суда, выгнали собственников квартир на улицу и сменили замки. Лишившиеся недвижимости люди не смогут вернуть ее.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил россиянам о возможности сэкономить деньги из-за плохого отопления. По его словам, если в квартире или подъезде становится холодно, то у жильцов дома есть право потребовать пересчитать плату за отопление. Чтобы получить перерасчет, необходимо выполнить одно условие — несоответствие температуры норме нужно зафиксировать в официальном документе.