Shot: Россиянка упала в обморок во время концерта Эмре Алтуга

Россиянке потребовалась экстренная помощь врачей на концерте турецкого певца Эмре Алтуга в Москве, сообщает Telegram-канал Shot.

Во время песни Bu Kadar в клубе на Новом Арбате фанатка турецкого исполнителя потеряла сознание и упала. Она долго не могла встать с пола, а окружающие пытались ее привести в чувство, поливая лицо водой из бутылки.

Затем женщину вывели из толпы на свежий воздух. Вероятно, причиной ее плохого самочувствия стало сильное скопление людей и жара в помещении.

Ранее Алтуг, звезда популярного сериала «Зимородок», прилетел в Москву. Артист прилетел в столичный аэропорт Внуково, где его уже ждали фанаты. Он сфотографировался и раздал автографы, после чего направился в отель. В Россию Эмре приехал с концертом: на одной из столичных площадок пройдет его выступление в качестве музыканта.