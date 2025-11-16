Российский губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на регион

Слюсарь: ВСУ ночью атаковали четыре района Ростовской области

В ночь на 16 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько попыток атаковать Ростовскую область с применением беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, под ударом оказались Чертковский, Шолоховский, Тарасовский и Миллеровский районы. Все атаки были успешно отражены силами противовоздушной обороны. «Люди не пострадали», — отметил Слюсарь.

Он подчеркнул, что вся информация о последствиях на земле сейчас уточняется.

Под ударом ВСУ ночью также оказался Волгоград. Были атакованы несколько жилых домов, в одном из них возник пожар. Пострадали три человека.