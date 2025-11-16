Экономика
20:08, 16 ноября 2025Экономика

Абрамовичу разрешили выдвинуть обвинения против британского острова

Бизнесмену Абрамовичу разрешили обвинить власти Джерси в преступном сговоре
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Paul Gilham / Getty Images

Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу разрешили выдвинуть обвинение в преступном сговоре против властей британского острова Джерси. Об этом заявил его представитель агентству Reuters.

Представитель бизнесмена назвал необоснованным уголовное расследование по делу о коррупции и отмывании денег, начатое в 2022 году властями Джерси против Абрамовича. За три года против россиянина не были выдвинуты обвинения.

При этом власти острова признались в уничтожении данных по делу и систематически отказывались предоставлять информацию о ходе расследования представителям бизнесмена, на этом основании он выдвигает иск о преступном сговоре.

В сентябре газета The Guardian написала, что власти Джерси подозревают Абрамовича в коррупции и отмывании денег. Генпрокурор острова запросил документы федерального уголовного суда Швейцарии, касающиеся банковских счетов бизнесмена. Следствие хочет установить источники состояния Абрамовича, полученного в 1990-2000-е годы.

Представитель бизнесмена опроверг эти данные. «Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», — сказал он.

