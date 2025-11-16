Российскую актрису обманули при покупке квартиры

Екатерина Волкова пожаловалась на опасные недочеты в новой квартире

Актриса Екатерина Волкова пожаловалась на опасные недочеты в недавно купленной у застройщика квартире. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам артистки, ей приходится полностью переделывать электропроводку в жилье, так как из-за ошибок монтажников существует угроза короткого замыкания и пожара. «В стене нарощен питающий электрический провод. Без паек или каких-либо других болтовых соединений. Так делать нельзя по нормативам при работе с высоким напряжением! Ведь это небезопасно и вообще пожароопасно», — поделилась Волкова.

Она призвала с осторожностью покупать квартиры с отделкой white box и отметила, что жалобы при приеме квартиры не дают результатов.

Ранее сообщалось, что Волкова приобрела квартиру для своей 14-летней дочери. Актриса поделилась фотографией дизайн-проекта жилья и рассказала, что ремонт уже стартовал.