Экономика
21:27, 16 ноября 2025Экономика

Швейцария задобрила Трампа подарками и добилась одной цели

Axios: Швейцария добилась снижения пошлин, подарив Трампу часы и золотой слиток
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПошлины США

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Швейцария добилась снижения импортных пошлин, задобрив президента США Дональда Трампа дорогими подарками. Об этом сообщает портал Axios.

Утверждается, что Берн направил в США делегацию промышленных бизнесменов с подарками. В частности, американскому лидеру подарили золотой слиток весом один килограмм и настольные часы Rolex. Слиток был отмечен цифрами 45 и 47 в честь двух президентских сроков Трампа.

Прежде о резком снижении пошлин для Швейцарии сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир. Тарифы для европейской страны снизились с 39 до 15 процентов. Швейцария также обязалась инвестировать 200 миллиардов долларов в экономику США до окончания срока президентства Трампа.

В начале месяца Трамп принял в Вашингтоне глав шести крупных швейцарских компаний, включая Rolex и Richemont, владеющую брендом Cartier.

