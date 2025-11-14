Торгпред США заявил о резком снижении пошлин Трампа для европейской страны

Торгпред США Грир: Достигнуто соглашение о снижении пошлин для Швейцарии до 15 %

США и Швейцария фактически достигли торгового соглашения, которое позволит осуществить анонсированное ранее снижение пошлин на товары из европейской страны с 39 до 15 процентов. Об этом со ссылкой на торгпреда администрации американского президента Джеймисона Грира сообщает Bloomberg.

По его словам, в обмен на уравнивание таможенных условий со ставками тарифов для Евросоюза Швейцария обязалась инвестировать 200 миллиардов долларов в США до окончания срока президентства Трампа, в том числе 70 миллиардов уже в 2026 году. Уточнив, что Берн также закупит «больше коммерческих самолетов Boeing», Грир пообещал, что подробности Белый дом обнародует в пятницу, 14 ноября.

В начале месяца президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне глав шести крупных швейцарских компаний, включая Rolex и Richemont, владеющую брендом Cartier. По итогам встречи СМИ сообщили что топ-менеджерам не удалось уговорить главу Соединенных Штатов снизить пошлины, а сам он пообещал, что Грир продолжит дискуссию со «швейцарскими лидерами» о торговле и торговом дисбалансе.

Позднее Трамп признал, что США нанесли очень сильный удар по Швейцарии, и высказался за продолжение успешной работы и сотрудничества.