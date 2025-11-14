Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:09, 14 ноября 2025Экономика

Торгпред США заявил о резком снижении пошлин Трампа для европейской страны

Торгпред США Грир: Достигнуто соглашение о снижении пошлин для Швейцарии до 15 %
Дмитрий Воронин

Фото: kotkoa / Freepik

США и Швейцария фактически достигли торгового соглашения, которое позволит осуществить анонсированное ранее снижение пошлин на товары из европейской страны с 39 до 15 процентов. Об этом со ссылкой на торгпреда администрации американского президента Джеймисона Грира сообщает Bloomberg.

По его словам, в обмен на уравнивание таможенных условий со ставками тарифов для Евросоюза Швейцария обязалась инвестировать 200 миллиардов долларов в США до окончания срока президентства Трампа, в том числе 70 миллиардов уже в 2026 году. Уточнив, что Берн также закупит «больше коммерческих самолетов Boeing», Грир пообещал, что подробности Белый дом обнародует в пятницу, 14 ноября.

В начале месяца президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне глав шести крупных швейцарских компаний, включая Rolex и Richemont, владеющую брендом Cartier. По итогам встречи СМИ сообщили что топ-менеджерам не удалось уговорить главу Соединенных Штатов снизить пошлины, а сам он пообещал, что Грир продолжит дискуссию со «швейцарскими лидерами» о торговле и торговом дисбалансе.

Позднее Трамп признал, что США нанесли очень сильный удар по Швейцарии, и высказался за продолжение успешной работы и сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Военкор рассказал о формировании нового котла вокруг ВСУ

    Лидера действовавшей с 90-х ОПГ задержали на крыльце российского суда

    В Госдуме объяснили законопроект о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы

    Официальный курс евро поднялся выше 95 рублей

    В казну России перешли миллиардные активы действовавшей с 90-х годов ОПГ

    Пассажирам парома в Европе включили жесткое порно в присутствии детей

    Букмекерский рынок перестал расти

    Мужчина обучил собаку-ябеду распознавать высокий уровень сахара у его матери

    «Алмаз-Антей» рассказал о модернизации экспортных систем ПВО по опыту СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости