18:22, 16 ноября 2025Экономика

Синоптик рассказал об аномальном декабре в Москве

Синоптик Позднякова: Первый снежный покров сформируется в Москве к концу ноября
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москву ожидает аномально теплый декабрь, такой прогноз дала синоптик Татьяна Позднякова. Ее цитирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По ее словам, первый снежный покров сформируется в столице к концу ноября, однако он будет временным и продержится всего пару дней. Погода в декабре обещает быть теплее нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник, 17 ноября, температура воздуха составит минус 1-3 градуса. Настоящая зима придет в Московский регион вместе с календарной.

