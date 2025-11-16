Синоптик рассказал об аномальном декабре в Москве

Синоптик Позднякова: Первый снежный покров сформируется в Москве к концу ноября

Москву ожидает аномально теплый декабрь, такой прогноз дала синоптик Татьяна Позднякова. Ее цитирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По ее словам, первый снежный покров сформируется в столице к концу ноября, однако он будет временным и продержится всего пару дней. Погода в декабре обещает быть теплее нормы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник, 17 ноября, температура воздуха составит минус 1-3 градуса. Настоящая зима придет в Московский регион вместе с календарной.