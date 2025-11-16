Стало известно о продолжении контактов США и России по конфликту на Украине

Ушаков: Контакты США и РФ продолжаются на основе итогов саммита на Аляске

Контакты США и России по конфликту на Украине продолжаются на основе итогов саммита на Аляске. О продолжении переговоров стало известно из заявления помощника российского лидера Владимира Путина Юрия Ушакова, его слова приводит журналист кремлевского пула Павел Зарубин в Telegram.

По словам Ушакова, от американской стороны поступило множество комментариев по ситуации с коммуникацией с Россией, и не все из них понравились российской стороне, однако совместная работа продолжается.

«Основа всему — это [итоги саммита в американском городе] Анкоридж», — заявил Ушаков.

15 августа в американском штате Аляска в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон состоялась встреча Путина и Трампа. Беседа двух лидеров продлилась 2 часа 45 минут.