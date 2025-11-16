Мир
03:49, 16 ноября 2025

Трамп потребовал уволить критикующего его ведущего

Трамп потребовал немедленно уволить критикующего его ведущего NBC Сета Майерса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал уволить телеведущего, выступившего с критикой его политики. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Речь идет о ведущем вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сете Майерсе. «Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его "шоу" терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно!» — заявил он.

Ранее Трамп обвинил свою бывшую соратницу, конгрессвумен из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в предательстве. По мнению Трампа, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также назвал Грин «очередным фальшивым политиком».

До этого Трамп заявил в интервью Fox News, что обязан подать в суд на британскую телерадиокорпорацию «Би-би-си» из-за искажения его речи.

