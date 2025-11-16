Назван способ вдвое увеличить размер пенсии

Депутат Бессараб: Выход на пенсию на 10 лет позже увеличит ее размер вдвое

Россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на десять лет позже, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что если гражданин продолжит работать пять лет после наступления пенсионного возраста, он сможет увеличить индивидуальные пенсионные коэффициенты на 36 процентов, а фиксированную выплату — на 45 процентов. При отсрочке выхода на пенсию на десять лет размер пенсии вырастет более чем вдвое.

Бессараб добавила, что при отсрочке выхода на пенсию на десять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Также в это время будут начисляться и дополнительные баллы.

Ранее профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что ошибки в трудовой книжке могут нести риски не только уменьшения размера пенсии, но и задержки при ее назначении.