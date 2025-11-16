Водолацкий: Мерц пытается уничтожить украинцев, отправляя их на фронт

Канцлер Германии Фридрих Мерц преследует цель уничтожить молодых украинцев. Так депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал идею немецкого политика о том, что молодежь на Украине должна служить своей стране, а не уезжать в Германию. Слова парламентария приводит ТАСС.

«Что касается заявления Мерца: как у потомка нациста — генерала СС, у него естественно в крови остается память о своем предке, который воевал против Советского Союза и уничтожал славян ... Он [Мерц] нашел метод и способ, который когда-то применял Гитлер: подростков одевать, давать в руки оружие и портрет Бандеры и отправлять на линию боестолкновения, чтобы там погибать», — считает Водолацкий.

При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может послушаться Мерца, так как сейчас Киев находится в затруднительном положении, и Германия — одна из немногих стран, которая все еще поддерживает республику финансами и поставками оружия.

Ранее Мерц заявил, что украинцы нужны своей стране, а также подтвердил планы правительства ФРГ отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице, заменив его меньшими выплатами.