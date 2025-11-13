Мир
Мерц обратился к Зеленскому с просьбой об украинцах

Мерц заявил, что попросил Зеленского оставлять украинцев на родине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского оставлять украинцев на родине. Его слова передает Welt.

«Зеленский должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию», — отметил Мерц.

По данным издания, немецкий канцлер выступает за то, чтобы молодые украинцы «служили в своей стране» вместо переезда в ФРГ. Он подчеркнул, что граждане Украины нужны своей стране. Мерц также подтвердил планы правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице, заменив его меньшими выплатами.

Ранее стало известно, что Мерц в телефонном разговоре с Зеленским потребовал от него решительной борьбы с коррупцией.

