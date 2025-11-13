Мерц обратился к Зеленскому с просьбой об украинцах

Мерц заявил, что попросил Зеленского оставлять украинцев на родине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского оставлять украинцев на родине. Его слова передает Welt.

«Зеленский должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию», — отметил Мерц.

По данным издания, немецкий канцлер выступает за то, чтобы молодые украинцы «служили в своей стране» вместо переезда в ФРГ. Он подчеркнул, что граждане Украины нужны своей стране. Мерц также подтвердил планы правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице, заменив его меньшими выплатами.

Ранее стало известно, что Мерц в телефонном разговоре с Зеленским потребовал от него решительной борьбы с коррупцией.