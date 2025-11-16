Мир
12:34, 16 ноября 2025Мир

В Кремле высказались о сложностях в организации встречи Путина и Трампа

Ушаков: Если Путин и Трамп договорятся о встрече, организация саммита упростится
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Если Россия и США договорятся о проведении встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, то организация саммита стала бы проще. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если будет достигнута принципиальная договоренность между США и Россией о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план», — отметил представитель Кремля.

Так Ушаков ответил на вопрос о сложностях, которые могли бы возникнуть при организации саммита в Будапеште из-за санкций Европейского союза, продолжающих действовать против российских официальных лиц.

Ранее Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште на данный момент отложена, но контакты сторон о ее проведении продолжаются.

