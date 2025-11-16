Мир
В Кремле ответили на вопрос о следующей встрече Путина и Трампа

Ушаков: Встреча Путина и Трампа отложена, но контакты РФ и США на этот счет идут
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште на данный момент отложена, но контакты сторон о ее проведении идут. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом ее на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — подчеркнул представитель Кремля.

Ушаков добавил, что российские представители активно ведут разговоры с американскими коллегами по вопросу урегулирования конфликта на Украине на основе тех пониманий, которые были достигнуты Россией и США на саммите в Анкоридже.

14 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка российско-американского саммита, в рамках которого должна состояться встреча Путина с Трампом, продолжается. Политик подчеркнул, что венгерская сторона вносит «ценный вклад в дело мира», так как является единственной страной в Евросоюзе, сохраняющей открытыми каналы связи с Москвой.

