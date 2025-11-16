Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 16 ноября 2025Мир

В Польше высказались о намеченном в Германии аукционе с вещами узников концлагерей

Минкульт Польши потребовал отменить аукцион в ФРГ с вещами узников концлагерей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images

Польские власти возмутились проведением в Германии аукциона по продаже вещей узников фашистских концлагерей и потребовали его отменить. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство культуры и национального наследия Польши самым решительным образом осуждает действия аукционного дома в немецком городе Нойс, считая торги неприемлемым обращением с памятью жертв преступлений. «Это не товар, а ответственность — моральная, историческая и человеческая», — отмечается в заявлении ведомства. Там считают, что выставленные на продажу предметы должны быть возвращены в учреждения, «которые с уважением и бережностью хранят память о жертвах нацистских преступлений», а именно в Польшу.

На аукцион, который намечен на 17 ноября, выставлены 632 документа и предметы, принадлежащие заключенным концлагерей Освенцим, Бухенвальд и Дахау. Среди них письмо узника в Краков, звезда Давида с одежды, медицинское решение о принудительной стерилизации заключенного, карточка из картотеки гестапо с данными о казни еврейского заключенного в гетто Маккейм в июле 1942 года, антисемитский пропагандистский плакат.

После вмешательства польских властей в торги аукционный дом удалил с сайта вещи узников, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он обсуждал скандальный аукцион с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Польская дипломатия просит передать вещи жертв Холокоста в музей Освенцима.

Ранее сообщалось, что нью-йоркский музей искусства Метрополитен столкнулся с судебным иском от наследницы еврейской семьи, пострадавшей во время Холокоста. Она обвинила учреждения в хранении и последующей продаже украденной картины нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сбор оливок».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан оценил вероятность нападения России на Евросоюз

    Российскую актрису обманули при покупке квартиры

    Умер известный российский американист

    В Польше высказались о намеченном в Германии аукционе с вещами узников концлагерей

    Российского ребенка госпитализировали после укуса медузы в Малайзии

    Франция усомнилась в способности Украины вернуть многомиллиардный кредит

    Черногорцев отправят на обучение ВСУ

    После пожара в российском кафе возбудили дело

    Оценены шансы сборной Португалии выйти на чемпионат мира-2026

    МИД Франции назвал условие дальнейшей поддержки Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости