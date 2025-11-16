В Польше высказались о намеченном в Германии аукционе с вещами узников концлагерей

Минкульт Польши потребовал отменить аукцион в ФРГ с вещами узников концлагерей

Польские власти возмутились проведением в Германии аукциона по продаже вещей узников фашистских концлагерей и потребовали его отменить. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерство культуры и национального наследия Польши самым решительным образом осуждает действия аукционного дома в немецком городе Нойс, считая торги неприемлемым обращением с памятью жертв преступлений. «Это не товар, а ответственность — моральная, историческая и человеческая», — отмечается в заявлении ведомства. Там считают, что выставленные на продажу предметы должны быть возвращены в учреждения, «которые с уважением и бережностью хранят память о жертвах нацистских преступлений», а именно в Польшу.

На аукцион, который намечен на 17 ноября, выставлены 632 документа и предметы, принадлежащие заключенным концлагерей Освенцим, Бухенвальд и Дахау. Среди них письмо узника в Краков, звезда Давида с одежды, медицинское решение о принудительной стерилизации заключенного, карточка из картотеки гестапо с данными о казни еврейского заключенного в гетто Маккейм в июле 1942 года, антисемитский пропагандистский плакат.

После вмешательства польских властей в торги аукционный дом удалил с сайта вещи узников, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он обсуждал скандальный аукцион с немецким коллегой Йоханном Вадефулем. Польская дипломатия просит передать вещи жертв Холокоста в музей Освенцима.

Ранее сообщалось, что нью-йоркский музей искусства Метрополитен столкнулся с судебным иском от наследницы еврейской семьи, пострадавшей во время Холокоста. Она обвинила учреждения в хранении и последующей продаже украденной картины нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сбор оливок».

