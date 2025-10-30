Музей в Нью-Йорке обвинили в продаже украденной нацистами картины

Метрополитен-музей в Нью-Йорке обвинили в продаже картины, украденной нацистами

Нью-йоркский музей искусства Метрополитен столкнулся с судебным иском от наследницы еврейской семьи, пострадавшей во время холокоста. Об этом сообщает Daily Mail.

Джудит Энн Сильвер подала в суд на Метрополитен-музей и фонд Василиса и Элис Гуландрис: она обвинила учреждения в хранении и последующей продаже украденной картины нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сбор оливок». Согласно данным иска, нацисты изъяли полотно у родственников Сильвер — Фрица и Хедвиг Штерн — в 1936 году.

Картина, написанная в 1889 году, была приобретена музеем в 1956 году за 125 тысяч долларов, а в 1972 году — перепродана греческим судовладельцам. По мнению Сильвер, перепродажа доказывает осведомленность музея о криминальном происхождении артефакта. В исковом заявлении подчеркивается, что куратор музея Теодор Руссо — младший, будучи экспертом по нацистским конфискациям и служивший в Управлении стратегических служб США, должен был распознать признаки незаконного изъятия.

Представители Метрополитен-музея отвергли обвинения, заявив, что картину приобрели легально, а продажа обусловлена «художественными соображениями», поскольку работа «считалась менее значимой по сравнению с другими произведениями того же периода в коллекции». Картина в настоящее время экспонируется в музее фонда Гуландрис в Афинах.

