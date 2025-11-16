Интернет и СМИ
В пяти регионах России пропал проводной интернет

В пяти регионах России из-за сбоя пропал проводной интернет «Ростелекома»
В пяти регионах России пропал проводной интернет «Ростелекома», об этом свидетельствуют данные порталов Downdetector и «Сбой.рф».

Сбои наблюдаются в Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской областях и Ямало-Ненецком автономном округе, не работают интернет и телевидение.

В пресс-службе «Ростелекома» объяснили изданию «Коммерсантъ», что по вине третьих лиц произошла авария, идут восстановительные работы.

Ранее появилась информация, что в некоторых населенных пунктах Ульяновской области бессрочно отключили мобильный интернет. Министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров заявил, что если власти региона не получат распоряжение от федеральных властей о том, чтобы снять эти ограничения, то в некоторых районах Ульяновской области интернет не будет работать до окончания СВО.

