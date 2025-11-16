В России скорректировали цены на 12 марок автомобилей

Автостат: В России за ноябрь изменились цены на 12 марок автомобилей

Автокомпании скорректировали цены на 12 марок машин, продающихся в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В ноябре 10 брендов подорожали, среди них отмечается Changan, у которого выросла цена на семь моделей в диапазоне от 20 до 73 тысяч рублей. KGM повысил на 100 тысяч рублей ценник кроссоверов Korando и Tivoli.

Бренды Tank, SWM, GAC увеличили стоимость на две модели. Также среди подорожавших машин Soueast S09, Hongqi H5, Haval H9 с бензиновым двигателем и Omoda C5.

Avior повысила стоимость на модель V90, но снизила на базовую версию G10. Еще отмечено незначительное снижение цены на Ambertruck Work.

Ранее сообщалось, что с начала ноября 2025 года ввоз легковых машин через Дальний Восток вырос в несколько раз. Уссурийские таможенники оформили 4477 китайских машин, объемы ввоза в годовом выражении выросли в 3,5 раза.