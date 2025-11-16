Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 16 ноября 2025Экономика

В России скорректировали цены на 12 марок автомобилей

Автостат: В России за ноябрь изменились цены на 12 марок автомобилей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wang Quanchao / Globallookpress.com

Автокомпании скорректировали цены на 12 марок машин, продающихся в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В ноябре 10 брендов подорожали, среди них отмечается Changan, у которого выросла цена на семь моделей в диапазоне от 20 до 73 тысяч рублей. KGM повысил на 100 тысяч рублей ценник кроссоверов Korando и Tivoli.

Бренды Tank, SWM, GAC увеличили стоимость на две модели. Также среди подорожавших машин Soueast S09, Hongqi H5, Haval H9 с бензиновым двигателем и Omoda C5.

Avior повысила стоимость на модель V90, но снизила на базовую версию G10. Еще отмечено незначительное снижение цены на Ambertruck Work.

Ранее сообщалось, что с начала ноября 2025 года ввоз легковых машин через Дальний Восток вырос в несколько раз. Уссурийские таможенники оформили 4477 китайских машин, объемы ввоза в годовом выражении выросли в 3,5 раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Реакция США на коррупционный скандал на Украине вызвала удивление в Кремле

    Российской семье пришлось вызвать скорую после похода в театр

    На Западе предрекли стратегическое поражение Украины

    Президент Финляндии призвал Европу продолжать поддерживать Украину

    В России скорректировали цены на 12 марок автомобилей

    Врач ответила на вопрос о пользе поцелуев для здоровья

    Семья медведей украла улов у рыбаков и попала на видео

    Россиянин с кокаином попал в засаду полиции Таиланда

    Российский пилот МиГ-31 назвал главную ошибку вербовавшего его на угон истребителя

    Назван способный защитить легкие зимой фрукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости