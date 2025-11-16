Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:08, 16 ноября 2025Путешествия

В семи российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорты Самары, Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты

Фото: Pixabay

Аэропорты семи российских городов: Казани, Оренбурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Саратова сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Саратов, в Самаре и Казани изменили маршрут четыре борта, в Волгограде – два.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Накануне 11 российских аэропортов ввели ограничения на полеты. Не принимали и не выпускали самолеты воздушные гавани Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды оценили

    Врач рассказал о вызывающих желание есть соленую пищу болезнях

    Стало известно о подготовке заговора против премьера Британии

    В семи российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    Россиянам рассказали о риске заболеть гриппом после прививки

    В России обратили внимание на обрушение уровня рождаемости в Европе

    Российская туристка в одиночку задержала грабителя на мотоцикле

    Уотерс заявил о нежелании Запада говорить людям правду о нацистах на Украине

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в обтягивающем платье без рукавов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости