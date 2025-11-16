В семи российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорты Самары, Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты

Аэропорты семи российских городов: Казани, Оренбурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Пензы, Саратова сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Саратов, в Самаре и Казани изменили маршрут четыре борта, в Волгограде – два.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко.

Накануне 11 российских аэропортов ввели ограничения на полеты. Не принимали и не выпускали самолеты воздушные гавани Геленджика, Волгограда, Пензы, Саратова, Тамбова, Краснодара, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары и Уфы.

