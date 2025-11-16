Мир
23:20, 15 ноября 2025Мир

В Турции заявили о неизбежности мирных переговоров по Украине

Фидан: Мирные переговоры по Украине могут пройти в Турции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мирные переговоры по Украине пройдут в любом случае. Местом их проведения может стать Турция, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, его слова приводит ТАСС.

«Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров [по Украине] в Турции? Сейчас мы в это верим. Я верю, что это произойдет в Турции», — сказал дипломат.

Он не исключил, что переговоры могут состояться и в другом месте, однако подчеркнул, что сейчас пришла пора для мира, и он наступит.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, глава переговорной делегации в Стамбуле Рустем Умеров анонсировал переговоры об обмене пленными к Рождеству.

