Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харьковской области попал на видео

Возникший после удара «Гераней» пожар в Харьковской области сняли на видео
Марина Совина (ночной редактор)

Возникший после атаки дронов-камикадзе «Герань-2» пожар в Харьковской области попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Десятки беспилотников нанесли серьезный удар по Лозовскому району Харьковской области, говорится в сообщении. После атаки по газовой инфраструктуре видно сильное зарево от пожара и взрывов.

Ранее беспилотные летательные аппараты типа «Герань» атаковали энергообъекты в Одесской области.

До этого появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.

