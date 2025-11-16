Бывший СССР
После атаки «Гераней» в Одесской области отключился свет

«Герани» атаковали энергообъекты в Одесской области, начались отключения света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» атаковали энергообъекты в Одесской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

После ударов дронов в районах Аккермана, Монаши, Староказачье, Удобное начались аварийные отключения света. «Удар нанесен по энергетике», — говорится в сообщении.

Ранее в одном из дворов Киева нашли машину с привязанным к крыше российским беспилотником «Герань». Владелец автомобиля заявил сотрудникам МВД, что собирался передать дрон в музей.

До этого появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.

