21:44, 16 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский пошел на хитрость ради своего «кошелька»

Шарий: Зеленский пошел на хитрость и прикрыл соратника Миндича
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на хитрость ради бизнесмена Александра Цукермана — соратника Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Об этом рассказал блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его словам, санкции были введены по неправильным паспортным данным. Тем самым Зеленский «прикрыл своего вора».

«Санкции введены против Tsukerman Oleksandr. Но они отлично знают, что по паспорту он — Zukerman Aleksandr. Ловким движением руки вместе с Миндичем санкций избежал еще один подельник мрази из Кривого Рога», — сообщил он.

Прежде Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обратил внимание, что Кабинет министров просил ввести санкции на 10 лет, но Зеленский решил ограничиться тремя годами.

    Зеленский пошел на хитрость ради своего «кошелька»

