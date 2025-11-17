Россия
15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

В Белгороде 15-летнюю девушку забрали из бара в больницу после шотов лимончелло
Сергей Истомин
Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Белгороде 15-летнюю девушку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло. О происшествии с российской школьницей сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Девятиклассница вместе с друзьями отдыхала в «Гастробаре 360». Там подросткам продали алкоголь. После трех рюмок у школьницы закружилась голова, и она потеряла сознание. Гости бара тут же вызвали скорую, которая госпитализировала девушку.

Старшеклассница решила не оставаться на лечение, она уехала домой после капельницы.

Сотрудники полиции начали проверку в заведении.

До этого сообщалось, что в Уфе 12-летняя школьница оказалась в реанимации с отравлением водкой. Организаторы мероприятия объясняли, что ученица прошла в бар случайно. При этом россиянка оплатила участие в вечеринке и показала проверяющим перевод за участие в вечеринке.

    Все новости