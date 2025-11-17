Культура
74-летний Газманов назвал свою ежедневную норму отжиманий

Певец Олег Газманов заявил, что ежедневно делает 74 отжимания
Ольга Коровина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Народный артист России Олег Газманов заявил, что каждый день отжимается 74 раза. Его слова передает «Пятый канал».

«Сейчас я за один подход отжимаюсь 74 раза. Но с каждым годом я по одному разу прибавляю», — пояснил 74-летний исполнитель. По словам Газманова, он регулярно увеличивает физические нагрузки, чтобы дольше оставаться бодрым и моложавым.

В беседе с изданием артист также вновь опроверг слухи о плохом самочувствии. «Да нет у меня проблем никаких, ребят! Вот я попрыгаю, хотите?» — предложил музыкант корреспонденту, а затем попрыгал.

До этого сообщалось, что врачи запретили Газманову заниматься спортом и делать фирменные сальто из-за проблем с суставами. Сам артист опроверг эту информацию, однако подтвердил наличие проблем с позвоночником, возникших из-за занятий профессиональным спортом в прошлом. По словам певца, в остальном он чувствует себя нормально.

