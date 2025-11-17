74-летний Газманов назвал свою ежедневную норму отжиманий

Певец Олег Газманов заявил, что ежедневно делает 74 отжимания

Народный артист России Олег Газманов заявил, что каждый день отжимается 74 раза. Его слова передает «Пятый канал».

«Сейчас я за один подход отжимаюсь 74 раза. Но с каждым годом я по одному разу прибавляю», — пояснил 74-летний исполнитель. По словам Газманова, он регулярно увеличивает физические нагрузки, чтобы дольше оставаться бодрым и моложавым.

В беседе с изданием артист также вновь опроверг слухи о плохом самочувствии. «Да нет у меня проблем никаких, ребят! Вот я попрыгаю, хотите?» — предложил музыкант корреспонденту, а затем попрыгал.

До этого сообщалось, что врачи запретили Газманову заниматься спортом и делать фирменные сальто из-за проблем с суставами. Сам артист опроверг эту информацию, однако подтвердил наличие проблем с позвоночником, возникших из-за занятий профессиональным спортом в прошлом. По словам певца, в остальном он чувствует себя нормально.