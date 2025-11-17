Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:02, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Адвокат Диброва объяснил его отъезд из России на фоне скандального видео

Адвокат Добровинский: Дибров не должен оправдываться за свои поездки за границу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский объяснил его отъезд из России на фоне скандального видео с расстегнутой ширинкой. В Telegram-канале адвокат заявил, что ведущий не должен оправдываться за свои поездки за границу.

Добровинский указал, что Дибров отправился на отдых. «Человек решил отметить свой день рождения так, как ему хочется. И на январские праздники тоже уедет. Я точно знаю. И даже знаю, с кем. И это еще раз всех потрясет», — высказался адвокат.

Он также выразил мнение, что человек, который не нарушает закон, имеет право жить как хочет. «Свободу Дмитрию Диброву», — заключил Добровинский.

Материалы по теме:
Звезда OnlyFans обвинила знаменитого политика в том, что он испражнялся на нее и бил ее. Что стоит за этой историей?
Звезда OnlyFans обвинила знаменитого политика в том, что он испражнялся на нее и бил ее.Что стоит за этой историей?
18 августа 2025
«Я чувствовала себя секс-куклой» Вдова Хью Хефнера выпустила мемуары. Что на самом деле происходило в особняке Playboy?
«Я чувствовала себя секс-куклой»Вдова Хью Хефнера выпустила мемуары. Что на самом деле происходило в особняке Playboy?
28 января 2024

17 ноября сообщалось, что телеведущий впервые публично прокомментировал видео, на котором похожий на него мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Дибров подтвердил, что в ролике запечатлен он. Ведущий объяснил случившееся тем, что он забыл застегнуть ширинку.

Ролик с мужчиной, похожим на Диброва, 10 ноября показал канал РЕН ТВ в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой видео и его спутница вышли из машины у дома, в котором, предположительно, проходила секс-вечеринка. На фоне скандала с роликом стало известно, что телеведущий улетел на Бали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на сведения о побеге Умерова из страны

    Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

    Лавров рассказал о новом саммите с участием России

    Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

    Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

    Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

    Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

    На заправках в одной стране перестали принимать карты из-за санкций против «Лукойла»

    Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

    Игрок поставил на неудачу сборной России и выиграл 3,5 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости