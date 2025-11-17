Адвокат Диброва объяснил его отъезд из России на фоне скандального видео

Адвокат Добровинский: Дибров не должен оправдываться за свои поездки за границу

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский объяснил его отъезд из России на фоне скандального видео с расстегнутой ширинкой. В Telegram-канале адвокат заявил, что ведущий не должен оправдываться за свои поездки за границу.

Добровинский указал, что Дибров отправился на отдых. «Человек решил отметить свой день рождения так, как ему хочется. И на январские праздники тоже уедет. Я точно знаю. И даже знаю, с кем. И это еще раз всех потрясет», — высказался адвокат.

Он также выразил мнение, что человек, который не нарушает закон, имеет право жить как хочет. «Свободу Дмитрию Диброву», — заключил Добровинский.

17 ноября сообщалось, что телеведущий впервые публично прокомментировал видео, на котором похожий на него мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Дибров подтвердил, что в ролике запечатлен он. Ведущий объяснил случившееся тем, что он забыл застегнуть ширинку.

Ролик с мужчиной, похожим на Диброва, 10 ноября показал канал РЕН ТВ в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой видео и его спутница вышли из машины у дома, в котором, предположительно, проходила секс-вечеринка. На фоне скандала с роликом стало известно, что телеведущий улетел на Бали.