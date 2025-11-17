Блогершу обязали выплатить многомилионную компенсацию за роман с женатым мужчиной

Суд взыскал с блогерши Кеннард 1,7 миллиона долларов за роман с женатым мужчиной

Суд в США взыскал с популярной TikTok-блогерши Бриней Кеннард, известной как LifeOfBrenay, многомиллионную компенсацию за роман с женатым мужчиной. Как пишет Dexerto, блогершу признали виновной в том, что она разрушила чужой брак.

Отмечается, что в суд на Кеннард подала жительница США Акира Монтегю. Она утверждала, что блогерша соблазнила ее мужа Тимоти Монтегю, который работал у нее менеджером, из-за чего их брак в итоге распался.

Суд удовлетворил требования Монтегю и признал Кеннард виновной. Блогершу обязали выплатить 1,75 миллиона долларов (около 141 миллиона рублей).

Как уточнили в издании, участники процесса живут в штате Северная Каролина. Законодательство этого штата предусматривает, что граждане могут попытаться привлечь к ответственности людей, которые, по их мнению, виновны в распаде их семьи.

