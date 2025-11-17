Интернет и СМИ
16:50, 17 ноября 2025

Блогершу обязали выплатить многомилионную компенсацию за роман с женатым мужчиной

Суд взыскал с блогерши Кеннард 1,7 миллиона долларов за роман с женатым мужчиной
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @lifeofbrenay

Суд в США взыскал с популярной TikTok-блогерши Бриней Кеннард, известной как LifeOfBrenay, многомиллионную компенсацию за роман с женатым мужчиной. Как пишет Dexerto, блогершу признали виновной в том, что она разрушила чужой брак.

Отмечается, что в суд на Кеннард подала жительница США Акира Монтегю. Она утверждала, что блогерша соблазнила ее мужа Тимоти Монтегю, который работал у нее менеджером, из-за чего их брак в итоге распался.

Суд удовлетворил требования Монтегю и признал Кеннард виновной. Блогершу обязали выплатить 1,75 миллиона долларов (около 141 миллиона рублей).

Как уточнили в издании, участники процесса живут в штате Северная Каролина. Законодательство этого штата предусматривает, что граждане могут попытаться привлечь к ответственности людей, которые, по их мнению, виновны в распаде их семьи.

Ранее сообщалось, что бывшую телеведущую Анджелин Мок арестовали в США за расправу над матерью. По версии следствия, она нанесла пожилой женщине многочисленные ножевые ранения.

