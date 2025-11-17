Боец ВСУ Чернявский сдался в плен якутским снайперам в Днепропетровской области

Боец вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Чернявский рассказал, как сдался в плен российским снайперам из Якутии. Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник агентства поведал, что его группа столкнулась со снайперами в лесопосадке около населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. После этого украинские военные сложили оружие и с криками о нежелании воевать подняли руки и вышли к российским позициям. «Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться», — объяснил он.

Ранее пленный военный из 42-й бригады ВСУ Иван Савич пожаловался, что командиры дают неисполнимые приказы «просто для того, чтобы бойцы погибали». Он отметил, что после прибытия на позицию у него очень скоро возникло желание поскорее сдаться в плен, и, как только российские штурмовики начали обстреливать его окоп, солдат поднял руки.