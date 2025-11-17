Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:33, 17 ноября 2025Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о взявших его в плен якутских снайперах

Боец ВСУ Чернявский сдался в плен якутским снайперам в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Боец вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Чернявский рассказал, как сдался в плен российским снайперам из Якутии. Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник агентства поведал, что его группа столкнулась со снайперами в лесопосадке около населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. После этого украинские военные сложили оружие и с криками о нежелании воевать подняли руки и вышли к российским позициям. «Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться», — объяснил он.

Ранее пленный военный из 42-й бригады ВСУ Иван Савич пожаловался, что командиры дают неисполнимые приказы «просто для того, чтобы бойцы погибали». Он отметил, что после прибытия на позицию у него очень скоро возникло желание поскорее сдаться в плен, и, как только российские штурмовики начали обстреливать его окоп, солдат поднял руки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в халате

    Внешний долг России упал

    C популярной российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

    Обнаружен эффективный способ продлить жизнь при агрессивном виде рака

    Около 850 дронов сбили за неделю над регионами России

    В подполье рассказали о наиболее частых жалобах украинцев

    Появились подробности об отце найденного без головы в Москве мальчика

    Москвичам пообещали потепление

    Россиянам назвали отрасли с самым стремительным падением зарплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости