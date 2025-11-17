Бывший СССР
Бывший госсекретарь США стал советником производителя БПЛА на Украине

Терех: Помпео стал советником украинского производителя БПЛА Fire Point
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал членом консультативного совета украинской оборонной компании Fire Point. Об этом заявила главный технический директор компании Ирина Терех, передает Associated Press (AP).

«Это большая честь для нас. Мы решили, что, так как мы становимся крупной международной компанией, необходимо гарантировать соблюдение самых четких и лучших корпоративных стандартов», — сообщила Терех, комментируя назначение Майка Помпео советником компании.

Fire Point является производителем дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет «Фламинго». Отмечается, что ее связывают с фигурантом коррупционного скандала на Украине, бизнесменом Тимуром Миндичем, также известным как «кошелек» украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказался по поводу массового производства ракет на Украине. Он выразил мнение, что Киев не сможет наладить его.

