15:30, 17 ноября 2025Силовые структуры

Бывший премьер-миллиардер «Миша два процента» оказался в списке террористов

Росфинмониторинг внес экс-премьера Касьянова в список террористов и экстремистов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший председатель правительства России Михаил Касьянов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) пополнил перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

В списке также оказались главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов и экономист Сергей Гуриев (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), уточняет «Коммерсантъ».

Касьянов занимал пост премьера с 2000 по 2004 год. О том, что у него есть прозвище «Миша два процента», рассказал на прямой линии в 2011 году президент России Владимир Путин.

«Вы знаете, и кличку к нему прилепили, до того как он пришел в правительство, "Миша два процента", потому что якобы он был замешан в каких-то коррупционных вещах. Но поскольку доказательств этому не было, и, кроме межличностных симпатий и антипатий, я ничего не видел, я позволил ему доработать до конца своего срока», — сказал он.

Касьянова также называли премьером-миллиардером, напоминает «360».

Ранее ФСБ России сообщила о возбуждении уголовного дела против Касьянова, которого обвинили в насильственном захвате власти в России. Помимо экс-премьера, среди фигурантов экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и другие члены «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России).

