C популярной российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

Фонду капремонта не удалось взыскать долг по ЖКХ с актрисы Ольги Арнтгольц

С российской актрисы Ольги Арнтгольц попытались взыскать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Фонд капремонта многоквартирных домов Москва подал иск в суд, чтобы получить от популярной артистки плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Однако суд не стал рассматривать заявление.

«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — говорится в материалах дела. При этом причина отказа и сумму долга не уточняются.

Ранее с журналистки и телеведущей Ксении Собчак вновь взыскали долг по ЖКХ. Фонд капремонта многоквартирных домов города Москвы в четвертый раз подал иск в отношении звезды. В результате суд обязал Собчак выплатить задолженность за коммунальные услуги, сумма которой при этом не уточняется.