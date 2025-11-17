Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:46, 17 ноября 2025Экономика

C популярной российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

Фонду капремонта не удалось взыскать долг по ЖКХ с актрисы Ольги Арнтгольц
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

С российской актрисы Ольги Арнтгольц попытались взыскать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Фонд капремонта многоквартирных домов Москва подал иск в суд, чтобы получить от популярной артистки плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Однако суд не стал рассматривать заявление.

«Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству», — говорится в материалах дела. При этом причина отказа и сумму долга не уточняются.

Ранее с журналистки и телеведущей Ксении Собчак вновь взыскали долг по ЖКХ. Фонд капремонта многоквартирных домов города Москвы в четвертый раз подал иск в отношении звезды. В результате суд обязал Собчак выплатить задолженность за коммунальные услуги, сумма которой при этом не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в халате

    Внешний долг России упал

    C популярной российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

    Обнаружен эффективный способ продлить жизнь при агрессивном виде рака

    Около 850 дронов сбили за неделю над регионами России

    В подполье рассказали о наиболее частых жалобах украинцев

    Появились подробности об отце найденного без головы в Москве мальчика

    Москвичам пообещали потепление

    Россиянам назвали отрасли с самым стремительным падением зарплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости