Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Частный детектив раскрыл процент неверных супругов

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Marymarkevich / Freepik

Работающий частным детективом в Бразилии пользователь Reddit с ником United-Sandwich-9871 рассказал, с какими просьбами к нему чаще всего обращаются клиенты. Он также объяснил, как часто их опасения в итоге подтверждаются.

По словам детектива, чаще всего клиенты ищут должников или пытаются узнать о неверности своих партнеров. «Как часто подозрения одного из партнеров оказываются обоснованными? Я бы сказал, что примерно в 70 процентах случаев. Остальные 30 процентов, как правило, верят, когда я приношу им хорошие новости. Хотя среди них изредка находятся и те, кто считает, что я плохо сделал свою работу или получил взятку от объекта своего расследования за молчание», — рассказал автор.

Говоря о наиболее драматичном расследовании, детектив рассказал. что это была онлайн-слежка за ребенком по просьбе его матери. В итоге автор узнал, что с ним вступили в контакт педофилы. После этого он передал результаты своего расследования в полицию. Самым же странным местом, куда детектива заводили его изыскания, оказалось кладбище, на котором проводился магический ритуал.

Ранее семейный психотерапевт назвала на неожиданную и при этом, на ее взгляд, самую частую причину измен. По словам специалистки, чаще всего фатальными для отношений становятся неудовлетворенные потребности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подай, принеси, причеши. Ну какие миллионы долларов?!» Коломойский высмеял уровень интеллекта сбежавшего «кошелька» Зеленского

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в халате

    Внешний долг России упал

    C популярной российской актрисы попытались взыскать долги по ЖКХ

    Обнаружен эффективный способ продлить жизнь при агрессивном виде рака

    Около 850 дронов сбили за неделю над регионами России

    В подполье рассказали о наиболее частых жалобах украинцев

    Появились подробности об отце найденного без головы в Москве мальчика

    Москвичам пообещали потепление

    Россиянам назвали отрасли с самым стремительным падением зарплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости