Десятки жителей украинского города остались без жилья после начала СВО

Более 30 жителей Мелитополя купили квартиры до начала СВО и остались без жилья

Жители Мелитополя купили квартиры в строящемся доме до начала специальной военной операции и остались без жилья после того, как город перешел под контроль России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Более 30 собственников приобрели квартиры в 2020 году. К 2022-му дом был почти готов, и жильцы продолжили оформлять права на жилье. Часть из них получили техпаспорта, заплатив госпошлину, заключили договоры с российской газовой службой и энергосбытом. Некоторые переехали в свои квартиры и платили за коммунальные услуги.

В 2023-м собственники подали заявление в российское Министерство имущественных и земельных отношений с просьбой не признавать квартиры бесхозными, однако получили отрицательный ответ только спустя год. За это время дом оформили на правительство Запорожской области, а проживающих в квартирах людей попросили съехать, расторгнув коммунальные договоры. В доме начались строительные работы, во время которых рабочие сняли крышу, из-за чего верхние квартиры затопило.

В 2024 году жильцы обратились к президенту России Владимиру Путину, а в январе 2025-го подали иски в суд, по некоторым из которых уже поступили отказы. Собственники отметили, что в аналогичную ситуацию попали жители другого города в регионе.

