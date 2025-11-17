Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 17 ноября 2025Экономика

Десятки жителей украинского города остались без жилья после начала СВО

Более 30 жителей Мелитополя купили квартиры до начала СВО и остались без жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жители Мелитополя купили квартиры в строящемся доме до начала специальной военной операции и остались без жилья после того, как город перешел под контроль России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Более 30 собственников приобрели квартиры в 2020 году. К 2022-му дом был почти готов, и жильцы продолжили оформлять права на жилье. Часть из них получили техпаспорта, заплатив госпошлину, заключили договоры с российской газовой службой и энергосбытом. Некоторые переехали в свои квартиры и платили за коммунальные услуги.

В 2023-м собственники подали заявление в российское Министерство имущественных и земельных отношений с просьбой не признавать квартиры бесхозными, однако получили отрицательный ответ только спустя год. За это время дом оформили на правительство Запорожской области, а проживающих в квартирах людей попросили съехать, расторгнув коммунальные договоры. В доме начались строительные работы, во время которых рабочие сняли крышу, из-за чего верхние квартиры затопило.

В 2024 году жильцы обратились к президенту России Владимиру Путину, а в январе 2025-го подали иски в суд, по некоторым из которых уже поступили отказы. Собственники отметили, что в аналогичную ситуацию попали жители другого города в регионе.

Ранее в Казани мужчина лишился жилья после коллективного обращения соседей, которые жаловались на шум и опасное поведение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    Медведев высказался о поставках истребителей Rafale на Украину

    Во Франции рассказали о необходимости заплатить за поставки истребителей ВСУ

    Туристка села на мотоцикл к молодому человеку на курорте Азии и едва не была изнасилована

    Мужчина отправил покойную жену в криокамеру и временно заменил ее новой женщиной

    Одной из ведущих экономик мира стало остро не хватать людей

    Десятки жителей украинского города остались без жилья после начала СВО

    57-летняя Ольга Кабо показала фигуру в купальнике

    Россиянам начали продавать половинки елок

    25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства туристки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости