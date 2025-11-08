Россия
Шумный россиянин остался без жилья после иска от соседей

Суд в Казани выселил шумного жителя дома после коллективной жалобы соседей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Житель Казани лишился жилья после коллективного обращения соседей, которые жаловались на шум и опасное поведение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Речь идет о доме по улице Гастелло. Жители многоквартирного дома не один раз обращались в органы, чтобы им помогли выселить соседа. Его уже привлекали к административной ответственности за ночной шум и употребление запрещенных веществ.

Жильцы жаловались, что чувствовали из его квартиры запах газа, а время от времени он топил соседей, разбивал окна и устраивал конфликты. Районная администрация неоднократно выдавала собственнику письменное предупреждение о том, что он должен соблюдать права соседей, однако его это не остановило.

Прокуратура добилась того, чтобы мужчина лишился помещения из-за регулярного нарушения прав жильцов близлежащих квартир. В итоге суд решил прекратить для него право собственности. Недвижимость будет продана через торги, а деньги за квартиру вернут бывшему собственнику.

Ранее российский юрист Дмитрий Кваша рекомендовал жаловаться на шумных соседей в Роспотребнадзор. Однако сначала специалист посоветовал попробовать решить вопрос мирно, поговорив с нарушителями порядка.

