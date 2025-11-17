Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:33, 17 ноября 2025Экономика

Добыча газа в Европе увеличилась впервые за год

ФСЭГ: Добыча газа в Европе в сентябре выросла на 10,6 процента
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

В сентябре 2025-го добыча газа в Европе увеличилась впервые за год. Об этом со ссылкой на доклад Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщает РИА Новости.

В начале осени показатель вырос на 10,6 процента впервые за последние восемь месяцев.

«Добыча газа в Европе выросла на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,9 миллиарда кубометров. Это первый месяц 2025 года, в котором наблюдается рост добычи в Европе после восьми месяцев последовательного снижения, в основном за счет большей добычи газа в Норвегии по сравнению с уровнем 2024 года», отмечают аналитики.

Такой прибавки удалось достичь несмотря на остановку газовой инфраструктуры в Норвегии на техобслуживание. По данным ФСЭГ, результат объясняется чрезвычайно низким объемом добычи в 2024 году.

Месячный объем добычи газа в ЕС достиг двух миллиардов кубометров. Первыми по добыче газа в объединении остались Нидерланды и Румыния.

В пятницу, 14 ноября, цены на газ в Европе опустились до минимального почти за полтора года уровня — 364,3 доллара за тысячу кубометров. По словам экспертов Mind Energy, самые низкие за 17 месяцев цены связаны с наблюдающимся на рынке низким спросом и, наоборот, высоким уровнем поставок СПГ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на сведения о побеге Умерова из страны

    Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

    Лавров рассказал о новом саммите с участием России

    Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

    Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

    Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

    Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

    На заправках в одной стране перестали принимать карты из-за санкций против «Лукойла»

    Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

    Игрок поставил на неудачу сборной России и выиграл 3,5 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости