Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 17 ноября 2025Силовые структуры

Драка пассажиров автобуса из-за места дорого обошлась троим россиянам

На Урале избитые пассажиры автобуса получили более 400 тыс. рублей компенсации
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Урале драка пассажиров в автобусе из-за места дорого обошлась троим россиянам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 15 июня 2024 года в Каменске-Уральском. Тогда в рейсовый автобус вошли две женщины и мужчина с детьми. Они вызывающе стали требовать от других пассажиров уступить места детям. Это не понравилось двум юношам. Они сделали замечание, а в ответ их избили. Пострадавшие потребовали компенсацию морального вреда.

Красногорский районный суд взыскал с напавших на них троих пассажиров по 100 тысяч рублей, а с компании-перевозчика — более 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Мысковский городской суд Кемеровской области приговорил 49-летнего жителя к девяти годам колонии строгого режима за расправу над соседкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    Песков высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

    В Кремле заявили об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО

    МИД России заявил о «накарканном» будущем Украины

    В Кремле раскрыли реакцию на санкции США против сотрудничающих с Россией стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости