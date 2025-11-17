Драка пассажиров автобуса из-за места дорого обошлась троим россиянам

На Урале избитые пассажиры автобуса получили более 400 тыс. рублей компенсации

На Урале драка пассажиров в автобусе из-за места дорого обошлась троим россиянам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 15 июня 2024 года в Каменске-Уральском. Тогда в рейсовый автобус вошли две женщины и мужчина с детьми. Они вызывающе стали требовать от других пассажиров уступить места детям. Это не понравилось двум юношам. Они сделали замечание, а в ответ их избили. Пострадавшие потребовали компенсацию морального вреда.

Красногорский районный суд взыскал с напавших на них троих пассажиров по 100 тысяч рублей, а с компании-перевозчика — более 300 тысяч рублей.

