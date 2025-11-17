ЕК обвинили в использовании «генератора чепухи»

ICCL: Еврокомиссия использовала «генератор чепухи» для ответа на запросы

Ирландский совет по гражданским свободам (ICCL) подал жалобу на Европейскую комиссию (ЕК) за использование моделей генеративного искусственного интеллекта (ИИ) при ответе на официальные запросы. Об этом сообщает РИА Новости.

Организация пыталась выяснить источники, лежащие в основе заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в следующем году ИИ достигнет паритета с людьми. По версии ICCL, в ответе секретариата ЕК на запрос содержались четыре ссылки, причем как минимум одна из них была создана с помощью ChatGPT.

В организации подчеркнули, что институты Европейского союза обязаны предоставлять достоверную информацию, поскольку, полагаясь на «генераторы чепухи», они могут нарушить свои обязательства.

В ЕК заявили, что вопрос о возбуждении официального расследования пока находится на стадии оценки.

Ранее албанский ИИ-министр Диэлла «забеременела» 83 «детьми». Уточняется, что «дети» искусственного интеллекта займут позиции помощников депутатов и будут фиксировать происходящее в парламенте.