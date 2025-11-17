Россия
Стройка ЖК Le Dome загорелась неподалеку от храма Христа Спасителя в центре Москвы

Сергей Истомин
Кадр: Telegram-канал SHOT

Элитная стройка загорелась неподалеку от храма Христа Спасителя в центре Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, работники оказались заблокированы огнем на высоте.

Как утверждает Shot, пламя охватило строительные леса с 1 по 5 этаж у здания в районе Соймоновского проезда — там строят жилищный комплекс (ЖК) Le Dome. Также горят стройматериалы внутри двора.

Цены в комплексе на квартиры начинаются от 67,3 миллиона рублей, выяснило издание. Сведений о пострадавших пока не поступало.

МЧС ликвидирует пожар, к месту происшествия были направлены 77 сотрудников и 22 единицы техники.

До этого сообщалось, что на острове Шикотан в Сахалинской области сгорела единственная церковь. Информации о пострадавших тогда не поступало.

Причины случившегося начали устанавливать.

