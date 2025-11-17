Эрмитаж повысил стоимость входных билетов

Музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге повысил стоимость входных билетов до 700 рублей

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге объявил об изменении стоимости входных билетов в Главный музейный комплекс и Главный штаб. Сообщение размещено в Telegram-канале музея.

Как сообщила пресс-служба учреждения культуры, с 1 декабря текущего года базовая стоимость билета в Эрмитаж составит 700 вместо 500 рублей. Уточняется, что цена в 500 рублей останется актуальной для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам.

Также продолжат действовать социальные программы и льготы. «Напомним, что около 25 процентов посетителей приходят в музей бесплатно, 10 процентов — по льготным билетам», — добавили представители музея.

Ранее стало известно, что генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей определил дни для бесплатного посещения экспозиций.