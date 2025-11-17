Россия
12:45, 17 ноября 2025

Финляндии пригрозили размещением «Орешника» на границе из-за новых учений

Депутат Чепа допустил размещение «Орешника» вблизи границы с Финляндией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В связи с угрозами, вызванными военными учениями Финляндии, Россия может принять соответствующие меры и разместить «Орешник» и другое оружие вблизи границы с натовской страной, допустил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В любых учениях, которые проводят страны НАТО, тем более это новый член альянса, мы видим определенную угрозу. Естественно, наше военное руководство должно учитывать эти факты. И мы должны доводить до Финляндии сведения, что в связи с такими угрозами мы будем принимать соответствующие меры и размещать на границе свои силы — "Орешник" и прочее», — отреагировал Чепа.

Ранее Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 225. Местом проведения учений является полигон «Роваярви», расположенный в Лапландии, примерно в 100 километрах от российской границы.

Общая численность военных, участвующих в маневрах, составляет около 2,2 тысячи. Кроме того, в учениях задействовано 500 единиц техники. Военные учения Northern Strike 225 будут проходить до 25 ноября.

    Все новости