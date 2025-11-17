Фон дер Ляйен предложила три варианта кредитования Украины

Reuters: Глава ЕК Фон дер Ляйен предложила три способа кредитования Украины

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала письмо странам Евросоюза (ЕС), в котором изложила три возможных способа финансирования Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«Три основных варианта: поддержка, финансируемая государствами-членами посредством грантов, кредит (...), финансируемый за счет заимствований [ЕС] на финансовых рынках, или кредит [за счет замороженных российских активов]», — говорится в послании.

Как выразилась чиновница, средства «иммобилизованных активов» выступят залогом в случае, если Еврокомиссия воспользуется правом на регресс при кредитовании Украины.