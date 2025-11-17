Мир
Германия сняла ограничения на поставки оружия Израилю

Focus: Правительство ФРГ решило снять ограничения на экспорт оружия в Израиль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правительство Германии решило отменить предыдущее решение и тем самым снять любые ограничения на экспорт немецкого оружия оружия в Израиль. Об этом пишет журнал Focus.

Официальный представитель кабинета министров Штефан Корнелиус уточнил, что новое решение вступит в силу 24 ноября.

«Правительство Германии использует это как возможность отменить спорное решение, принятое летом», — отмечает издание.

Корнелиус также упомянул, что Берлин продолжает «прилагать усилия по достижению прочного мира и увеличению гуманитарной помощи» в секторе Газа. ФРГ вернется «к процедуре индивидуального рассмотрения каждого случая экспорта оружия и будет реагировать на дальнейшее развитие событий», добавил чиновник.

